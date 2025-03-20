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Başkan Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili ilk açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Önceki Dönem Milletvekilleri ile İftar Programı'nda konuştu. Muhalefetin kendi iç kavgalarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme çabasında olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "CHP'siyle, medyasıyla ve diğer yapılarıyla muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk, hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap vermiyorlar, veremiyorlar." dedi. Erdoğan, yolsuzluk ve terör soruşturması ile ilgili "Bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar" diye konuştu.

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