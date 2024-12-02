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Başkan Erdoğan'dan engelli vatandaşlara müjde: Yakında genelge yayımlayacağız

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Engelsiz Türkiye Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasını devletimizin asli vazifesi olarak görüyoruz" diye konuştu. Erdoğan ayrıca "Engellilerin dijital hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini yakında yayınlayacağız" müjdesini verdi.

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