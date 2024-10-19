Başkan Erdoğan'dan İsrail'in katliam ortaklarına sert tepki: Netanyahu'nun elinde oyunca oldular
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Muhtarlar Buluşması Programında açıklamalarda bulundu. İsrail'in katliam ortaklarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Netanyahu denilen gözü dönmüş bir caninin elinden ABD'si BM'si Avrupa'sı oyuncak olmuş durumda" dedi. Şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar için Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Filistin direnişinin tüm önderlerini selamlıyorum." ifadelerini kullandı.