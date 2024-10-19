Başkan Erdoğan'dan İsrail'in katliam ortaklarına sert tepki: Netanyahu'nun elinde oyunca oldular

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogandan-israilin-katliam-ortaklarina-sert-tepki-netanyahunun-elinde-oyunca-oldular" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>