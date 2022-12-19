Başkan Erdoğan'dan Kadın Emeği Zirvesi'nde önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogandan-kadin-emegi-zirvesinde-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kadın Emeği Zirvesi'nde katılıyor. Başkan Erdoğan burada KOSGEB'den destek alarak ticaret hayatına atılan başarılı iş kadınlarıyla bir araya geldi. Burada önemli mesajlar verdi. 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Çocuk yaşta cinsel istismar, ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir." dedi. Erdoğan, "LGBT denilen olay, bizim kitabımızda yok. Fakat CHP'nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var." ifadelerini kullandı.