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Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: En küçük bir vizyonları yok

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ediyor. Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada muhalefete yüklenerek; "Milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı; ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga ve terör günlerine döndürmektir. Heybelerindeki tek malzeme budur. Bizim bu millet için çok büyük hayallerimiz var. 2023 hedefleriyle ülkemizi bugünlere hazırladık. En küçük bir vizyonları yok. Tekrar istikrarsızlık günlerine dönmemizi istiyorlar." ifadelerini kullandı.

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