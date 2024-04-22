Başkan Erdoğan'dan Sudani ile ortak basın toplantısında çok net mesaj: PKK Irak'tan silinecek

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogandan-sudani-ile-ortak-basin-toplantisinda-cok-net-mesaj-pkk-iraktan-silinecek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 yıl sonra Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Kritik ziyaret dünya basını tarafından da takip edilirken Başkan Erdoğan, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü. Kritik görüşmede terörle mücadele masada yer alırken Başkan Erdoğan Irak’ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca iki ülke arasında Kalkı Yolu Anlaşması imzalandı.Zirve sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, terörle mücadele konusunda çok net mesaj verdi ve PKK'nın Irak topraklarındaki varlığının en kısa sürede sonlanacağını ifade etti.