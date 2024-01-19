Başkan Erdoğan'dan Süleymaniye Camii'nde önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogandan-suleymaniye-camiinde-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi Hadis Araştırmaları Merkezi tarafından Süleymaniye Camii'nde düzenlenen Hadis Araştırma Takdim ve İcaret Töreni'ne programına katılırken açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Askerine bile Peygamber Efendimize hürmeten "Mehmetçik" ismini veren bir milletin mensuplarıyız." ifadelerini kullandı.