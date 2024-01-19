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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Süleymaniye Camii'nde önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan'dan Süleymaniye Camii'nde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 19.01.2024, 13:06

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi Hadis Araştırmaları Merkezi tarafından Süleymaniye Camii'nde düzenlenen Hadis Araştırma Takdim ve İcaret Töreni'ne programına katılırken açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Askerine bile Peygamber Efendimize hürmeten "Mehmetçik" ismini veren bir milletin mensuplarıyız." ifadelerini kullandı.

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    Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Askerine bile Peygamber Efendimize hürmeten "Mehmetçik" ismini veren bir milletin mensuplarıyız." ifadelerini kullandı.

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