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    Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli mesajlar | Video

    Giriş Tarihi: 29.04.2023, 13:38

    Son dakika haberi...TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile TEKNOFEST'e yerli otomobil TOGG ile geldi. Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının yönetiminde Gazi'nin partisi, Amerikan Muhipleri Cemiyeti'ne dönüşmüştür. Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken, Amerikalı firmaların reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır." ifadelerini kullandı.

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