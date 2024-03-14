 SON DAKİKA
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'da: Gizli saklı ittifaklarla millet iradesine ipotek koymak istediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'da: Gizli saklı ittifaklarla millet iradesine ipotek koymak istediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin Ağrı'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan muhalefeti eleştirirken kurulan gizli ittifaklara yüklendi. Başkan Erdoğan "Millet iradesine ipotek koymak istediler" ifadelerini kullanırken bu partilerin şehirlere en ufak bir katkı vermediğinin altını çizdi. Başkan Erdoğan CHP ile DEM arasındaki ittifaka da değinirken "Bunların hepsini toplayın, bölün, çarpın geriye kalacak hep sıfır olur" ifadelerini kullandı. İşte detaylar....

Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: En küçük bir vizyonları yok
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: En küçük bir vizyonları yok
Manisa merkezli operasyonla 7 ilde 3 suç örgütü çökertildi
Manisa merkezli operasyonla 7 ilde 3 suç örgütü çökertildi
Başkan Erdoğan: Çocuklarımızı küresel sapkın akımlardan korumaya devam edeceğiz
Başkan Erdoğan: Çocuklarımızı küresel sapkın akımlardan korumaya devam edeceğiz
Başkan Erdoğan: İzmir’i CHP zihniyetine bırakmayacağız
Başkan Erdoğan: İzmir'i CHP zihniyetine bırakmayacağız
Başkan Erdoğan’dan muhalefete tepki: Şehirlerimizi geri götürdüler | Video
Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki: Şehirlerimizi geri götürdüler | Video
Yıllar sonra ’one minute’ çıkışı!
Yıllar sonra 'one minute' çıkışı!
Son dakika: Başkan Erdoğan - Zelenski görüşmesi! Önemli açıklamalar
Son dakika: Başkan Erdoğan - Zelenski görüşmesi! Önemli açıklamalar 8.3.2024 22:11:47
Son dakika: TÜGVA Gençlik Buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Son dakika: TÜGVA Gençlik Buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan ev hanımlarını aşağılayan İmamoğlu’na tepki gösterdi
Başkan Erdoğan ev hanımlarını aşağılayan İmamoğlu'na tepki gösterdi
İzmir’de taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü: Delil Aysal’ın cezası açıklandı!
İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldürmüştü: Delil Aysal'ın cezası açıklandı!
Bin 750 kişi dolandırıldı! 4 şüpheli yakalandı
Bin 750 kişi dolandırıldı! 4 şüpheli yakalandı 7.3.2024 19:15:03
Başkan Erdoğan: 31 Mart’ta DEM müptelalarının devrini kapatalım
Başkan Erdoğan: 31 Mart'ta DEM müptelalarının devrini kapatalım 7.3.2024 19:15:03
Başkan Erdoğan: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz
Başkan Erdoğan: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz
VİDEO DEVAM EDİYOR

EN YENİ VİDEOLAR

Mahalleyi son kez sahura kaldırdı, kazada hayatını kaybetti
Mahalleyi son kez sahura kaldırdı, kazada hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: En küçük bir vizyonları yok
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: En küçük bir vizyonları yok
Çanakkale’de hortum paniği! O anlar kamerada
Çanakkale'de hortum paniği! O anlar kamerada
CHP yönetimindeki Gaziemir’de verilen sözler unutuldu! İşte ilçede 5 yılda yapılamayanlar
CHP yönetimindeki Gaziemir'de verilen sözler unutuldu! İşte ilçede 5 yılda yapılamayanlar
Özel, İzmir’e çektirdikleri trafik çilesini itiraf etti! AK Parti tarafından yapılan projeyi övdü
Özel, İzmir'e çektirdikleri trafik çilesini itiraf etti! AK Parti tarafından yapılan projeyi övdü
Manisa merkezli operasyonla 7 ilde 3 suç örgütü çökertildi
Manisa merkezli operasyonla 7 ilde 3 suç örgütü çökertildi