Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'da: Gizli saklı ittifaklarla millet iradesine ipotek koymak istediler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-recep-tayyip-erdogan-agrida-gizli-sakli-ittifaklarla-millet-iradesine-ipotek-koymak-istediler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin Ağrı'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan muhalefeti eleştirirken kurulan gizli ittifaklara yüklendi. Başkan Erdoğan "Millet iradesine ipotek koymak istediler" ifadelerini kullanırken bu partilerin şehirlere en ufak bir katkı vermediğinin altını çizdi. Başkan Erdoğan CHP ile DEM arasındaki ittifaka da değinirken "Bunların hepsini toplayın, bölün, çarpın geriye kalacak hep sıfır olur" ifadelerini kullandı. İşte detaylar....