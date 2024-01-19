Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Hedef savunmada tam bağımsız Türkiye

Bugün Yalova'da gerçekleştirilecek törenle TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemi olacak olan TCG Derya'nın da aralarında bulunduğu 4 yeni gemi donanmaya teslim edildi. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Projelerde kendi milli kuruluşlarımızı tercih edeceğiz" dedi.
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da Sefine Tersanesi'nde düzenlenen Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa ve idame eden 10 ülke arasında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesinden biriyiz. Bunu da gizli ambargolara rağmen başardık. Hedefimiz savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.