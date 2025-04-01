CHP'nin boykot çağrılarına soruşturma! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Özel'in tek derdi kurultay

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