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CHP'nin boykot çağrılarına soruşturma! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Özel'in tek derdi kurultay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomiyi engelleme amacıyla ve ayrıştırıcı bir söylemlerle "boykot" çağrısı yağan şahıslar hakkında "Nefret ve Ayrımcılık" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan re'sen soruşturma başlattı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye'yi topyekun tehdit etmektir. Özgür Özel'in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük "siyasi fanatizm" ve "sosyal bölücülük" olarak kayda geçmiştir. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı "fişlemek" ve sosyal bölücülükten ibarettir. ' dedi.

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