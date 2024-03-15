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Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ: 31 Mart İzmir için yeni başlangıç olacak

Son dakika İzmir haberleri... Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, A Haber'den Sefer Ayçe'nin sorularını yanıtladı. Dağ "İzmir'in her yerinde olmaya gayret ediyoruz.31 Mart İzmir'in kronik sorunlarını çözecek bir başlangıç olacak." ifadelerini kullandı.

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31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hamza Dağ, hem İzmir'in en önemli sorunlarından hem de İzmir için projelerinden bahsetti.

'İzmirin her yerinde olmaya gayret ediyoruz' diyen Dağ "Ciddi anlamda hizmet beklentisi var. 31 Mart İzmir'in kronik sorunlarını çözecek bir başlangıç olacak. İzmirlinin en çok çözüm beklediği sorunların başında ulaşım, su ücret tarifelerindeki fazlalık, köstebek yuvasına dönen yollar geliyor. 5 yılın sonunda böyle bir mesele bizim önümüze gelmeyecek, bu sorunları çözeceğiz. İzmir'in marka değerini aşağıya indirecek bir söylem içinde olmayacağım." ifadelerini kullandı.

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