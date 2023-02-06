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    Diyarbakır'da deprem anı kamerada | Video

    Giriş Tarihi: 06.02.2023, 09:11

    Son dakika haberi...Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bingöl, Elazığ ve Siirt'ten arama kurtarma ekipleri depremden etkilenen illere sevk edildi. AFAD 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı. Diyarbakır'da deprem anı ise kameralara yansıdı.

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

    AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kullanıma açık yerleşim alanlarını duyurdu:

    -Diyarbakır Stadyumu

    -Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi

    -Talaytepe Spor Kompleksi

    -75 Tenis Kortu

    -Seyrantepe Kapalı Spor Salonu

    Öte yandan Diyarbakır'da yaşanan Deprem sonrası bir binanın yıkılma anı kameraya yansıdı.

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