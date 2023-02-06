Diyarbakır'da deprem anı kamerada | Video

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kullanıma açık yerleşim alanlarını duyurdu:

-Diyarbakır Stadyumu

-Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi

-Talaytepe Spor Kompleksi

-75 Tenis Kortu

-Seyrantepe Kapalı Spor Salonu

Öte yandan Diyarbakır'da yaşanan Deprem sonrası bir binanın yıkılma anı kameraya yansıdı.