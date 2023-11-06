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    Yeniasır TV Gündem FETÖ'cü Enes Kanter'den katil İsrail'e destek: Yahudi okuluna 'moral' ziyareti

    FETÖ'cü Enes Kanter'den katil İsrail'e destek: Yahudi okuluna 'moral' ziyareti

    Giriş Tarihi: 06.11.2023, 09:41

    Gazze'deki katliamların ardından İsrail'e Batılı devletlerin destek verdiği bir dönemde, terör örgütlerinden de destek gelmeye başladı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak tanınan ve NBA'de basketbol oynayan Enes Kanter, ABD'de bir Yahudi okulu ziyaret ederek desteklerini iletti ve moral ziyaretinde bulundu.

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    Katil İsrail güçleri, dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırıma varan katliamlar yapıyor. Yaşanan bu insanlık suçuna başta ABD olmak üzere Batılı devletler de arka çıkıyor. ABD ve Batı İsrail'e desteklerini sürdürüken bir destek de FETÖ'den geldi.

    FETÖ'DEN KATLİAMLARA DESTEK

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Gazze'de soykırımlar yaşanırken ABD'de bir Yahudi okuluna ziyaret gerçekleştirdi. Gazze'de binlerce masum çocuğun İsrail tarafından katledilmesine ses çıkarmayan FETÖ'cü Kanter, Yahudi çocukları bağrına bastı.

    FETÖ'NÜN EVLATLIĞI KANTER'DEN İSRAİL'İ SAVUNMUŞTU

    Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken FETÖ'nün evlatlığı olan alçak Enes Kanter Amerikan FOX News kanalında işgalci İsrail'in katliamına arka çıkarak, Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi skandal iftiralarla hedef almıştı.

    "HAMAS TÜRKİYE VE İRAN GİBİ ÜLKELERDEN ÇOK BÜYÜK DESTEK GÖRÜYOR"

    FETÖ'cü alçak Enes Kanter şu ifadelere yer verdi:

    Bakın tam 73 gün önce, benim diktatör dediğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hamas lideri Türkiye'de bir araya geldi. Hamas gibi örgütler Türkiye, İran gibi ülkelerden çok büyük destek görüyor. Hamas gibi terör örgütleri için özellikle bu iki ülke tam bir cennet. Bunlardan çok büyük miktarda para topluyorlar. Türk pasaportu alıp istedikleri ülkeye giriş çıkabiliyorlar. İsrail gümrük memurları, roket yapımında kullanılan Türkiye menşeili ham madde ele geçirdiler. Ben sadece diktatör Erdoğan'ın bir tek kendi ülkesine değil, çevresine de neler yaptığını tüm dünya görebilsin istiyorum.

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