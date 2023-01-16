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    Hafsanur Sancaktutan'dan videolu yanıt geldi!

    Giriş Tarihi: 16.01.2023, 16:48

    Magazin programı yorumcusu Bircan Bali, ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın ilaç içip eski aşkı Deniz Can Aktaş'ı arayarak intihara teşebbüs ettiğini söyledi. Hatta Bali oyuncu için, "Kendi bileklerini kesti" dedi. Bu iddialar üzerine Hafsanur Sancaktutan'dan videolu yanıt geldi.

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    Ünlü oyuncu Hafra Sancaktutan hakkında çıkan 'intihar' iddiasına videoyla yanıt verdi.

    Hafsanur Sancaktutan, "Herkese selam. Ben şu anda çok iyiyim, çok fazla mesaj geldi. O yüzden ilginize, hassasiyetinizden ötürü teşekkür ederim. Fakat ben bir zehirlenme gçeirdim, olayın aslı bu. Düşünen merak eden herkese çok teşekkür ediyorum. Ben iyiyim, merak etmeyin bu açıklamayı da sizler de iyi olduğumu görün diye yapıyorum." dedi.

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