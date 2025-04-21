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Hastaneden yeni açıklama: Sırrı Süreyya Önder'in hayati riski çok yüksek

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi yoğun bakımda devam ederken hastaneden yapılan açıklamada, "6'ncı gününde hayati tehlikesi halen devam etmektedir; ilk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda. Ancak ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil. Nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir" denildi.

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