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    Yeniasır TV Gündem İzmir adayı Hamza Dağ'ın seçim şarkısı: Yeni bir destan yazabiliriz biz İzmir'iz

    İzmir adayı Hamza Dağ'ın seçim şarkısı: Yeni bir destan yazabiliriz biz İzmir'iz

    Giriş Tarihi: 21.01.2024, 09:27

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir için siyasetin yakından tanınan ismi Hamza Dağ'ı tercih etti. Dağ İzmir'e dönüşünde coşkulu bir şekilde karşılandı. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim şarkısını sosyal medya üzerinden paylaştı. Şarkının sözlerinde, "Beraber el ele yaşayabiliriz, Bu şehri baştan donatabiliriz, Yeni bir destan yazabiliriz, Biz İzmir'iz başarabiliriz..." ifadeleri dikkat çekti.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hamza Dağ olduğunu açıklamıştı.

    ÇALIŞMALARA BAŞLADI

    Dağ düzenlenen program sonrası İzmir'e döndüğünde burada coşkuyla karşılandı.

    Yaptığı konuşmasında ise bölge halkının tüm dertlerine vakıf olduğunu vurgulayan Dağ, vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacaklarını da vurguladı.

    Dağ sosyal medya hesabından "Türkiye'nin gözbebeği güzel İzmiriz" notuyla yaptığı paylaşımla seçim şarkısı da duyurdu. Şarkıda yer alan "Beklemek yok, vakit kaybetmek yok. Şehri baştan donatabiliriz. Biz İzmiriz başarabiliriz" sözleri de dikkat çekti.

    İşte seçim şarkısının sözleri...

    Yok beklemek, yok vakit kaybetmek

    Bize yakışan ilerlemek

    Medeniyet işte bu demek

    Yerinde saymadan ilerlemek...

    Tarih biziz, kurtuluş biziz

    Türkiye'nin gözbebeği güzel İzmiriz.

    Beraber el ele yaşayabiliriz

    Bu şehri baştan donatabiliriz

    Yeni bir destan yazabiliriz

    Biz İzmiriz başarabiliriz...

    HAMZA DAĞ KİMDİR?

    Hamza Dağ, siyasete AK Parti'de başladı. Gençlik Kolları Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

    Parlamentoda 4 dönem İzmir'i temsil eden Hamza Dağ, yerel seçimlerde AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

    Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci İlçesi'nde doğdu.

    Simav İmam Hatip Lisesi'ni 1996'da bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden de 2000 yılında mezun oldu.

    AK Parti'den siyasete giren Hamza Dağ, İzmir İl Gençlik Kolları'nda farklı görevlerde bulundu. 2008'de yapılan 3'üncü Olağan Kongre'de de İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi. 2011 seçimlerinde parlamentoya girdi. 24, 25, 26 ve 27'nci dönemlerde İzmir'i temsil etti.

    Parlamentoda, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. Hamza Dağ, 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

    2014'ten itibaren 3 yıl Seçim İşleri Birimi'nde başkan yardımcılığı yaptı. 2017'den 2021'e kadar da AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

    Hamza Dağ, 2021'den bu yana Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babası.

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