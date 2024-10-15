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İzmir Foça'da orman yangını

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Foça ilçesinde depoda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Foça ilçesinde bir tesiste çıkan yangının ormanlık alana sıçraması üzerine büyüyen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın bugün saat 13.00 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi'nde bulunan bir depoda başlayan yangın, hemen yakınındaki ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter havadan, 25 arazöz, 5 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi de karadan müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaları ile alevler kontrol altına alındı.
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