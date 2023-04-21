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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de CHP’li belediye Başkan Erdoğan’ın afişlerini zabıtaya söktürdü

    İzmir'de CHP’li belediye Başkan Erdoğan’ın afişlerini zabıtaya söktürdü

    Giriş Tarihi: 21.04.2023, 15:34

    İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Bayraklı Belediyesi’nin resmi reklam alanlarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti afişlerini hukuksuz bir şekilde zabıta marifeti ile söktüğünü belirterek, ‘’Bayramın birinci gününde bile CHP boş durmuyor. Elinizdeki gücü nasıl keyfi kullandığınızın en iyi örneği İzmir'de’’ dedi. AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili ise, “Bu CHP’nin tahammülsüzlüğünden gına geldi! CHP’li Bayraklı Belediyesi; AK Parti’nin bedelini ödediği reklam görsellerini kaldırıp kendilerininkini asmış. Ne yasa tanıyorlar ne yönetmelik! Ne nizam biliyorlar ne izan! Tek bildikleri, yık, dök, talan et; ez geç” diye çok sert tepki gösterdi.

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    İzmir'de CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin resmi reklam alanlarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti afişlerini hukuksuz bir şekilde zabıta marifeti ile söküldü. Bu duruma İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ile AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili çok sert tepki gösterdi.

    Sabah Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'ın haberine göre İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Bayraklı Adalet Mahallesi Manas Bulvarı üzerindeki resmi reklam alanlarında, Bayraklı zabıta ekipleri tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti afişlerinin sökülme videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak Serdar Sandal'a yüklendi. AK Partili Hızal, paylaşımında, ''Bayramın birinci gününde bile CHP boş durmuyor. Bayraklı Belediyesi zabıtaları, hukuksuz bir şekilde Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin afişlerini söküyor. Elinizdeki gücü nasıl keyfi kullandığınızın en iyi örneği İzmir'de" İfadelerini kullandı.

    NE NİZAM BİLİYORLAR NE İZAN!

    AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili ise, "Bu CHP'nin tahammülsüzlüğünden gına geldi! CHP'li Bayraklı Belediyesi; AK Parti'nin bedelini ödediği reklam görsellerini kaldırıp kendilerininkini asmış. Ne yasa tanıyorlar ne yönetmelik! Ne nizam biliyorlar ne izan! Tek bildikleri, yık, dök, talan et; ez geç" dedi. Kişili, "Kendilerini, temsil ettikleri ne varsa sahibi sandıkları gibi, parası ödenmiş, resmi reklam alanlarının da sahibi sanıyorlar! Yaptıkları, düpedüz eşkıyalık! Bu buruk bayramı şarkılı türkülü reklamlarına boğmaları vicdanlarını ilgilendirir ama bunu yapamazlar, çünkü resmen suç" dedi.

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