İzmir'de CHP'nin kooperatifzedeleri mağduriyetlerini haykırıyor

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurduğu kooperatif olan İşadamları Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Teyfik Fikret Ergün bugüne kadar verilen sözlerin tutulmadığını belirterek adeta isyan etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZBETON aracılığı ile başlattığı kooperatif sisteminde yaşadıkları mağduriyeti dile getiren Ergün, "İzmirli iş adamları ve İzmir Ticaret Odası ismine güvenerek 5 yıl önce Sınırlı Sorumlu İşadamları Konut Yapı Kooperatifine girmiştik ama 61 ayda tamamlanmayan katlar, bitmeyen kaba inşaat ve teslim edilmeyen konutlarla hüsrana uğradık" dedi.