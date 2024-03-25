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İzmir'de maaşı ödenmeyen İZSU şoförleri eylem başlattı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU A.Ş.'de maaşları ödenmeyen 400'ün üzerinde şoför, Konak Meydanı'nda eylem başlattı. Kadrolu şoförler ile yanı işi yaptıklarını ancak daha az maaş aldıklarını söyleyen işçiler, CHP'li Başkan Tunç Soyer'e kadro çağrısı yaptı.

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Son dakika İzmir haberleri... CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ne vatandaşa ne de personele verdiği sözleri tutmadı. Toplu İş Sözleşmesi'nde bir türlü anlaşma sağlanamayınca ZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'da çalışan 6 bin işçi geçtiğimiz hafta iş bıraktı.

400 ARAÇ ŞOFÖRÜ EYLEM YAPTI

Bugün de belediyeye bağlı İZSU'da görev yapan 400'ün üzerinde araç şoförü, bir aylık maaşları yatmadığı için eylem başlattı. Basın açıklaması yapan grup, kadrolu şoförlerle aynı işi yaptıklarını ancak daha düşük maaş aldıklarını açıkladı.

Aralarında 10 yıllık şoförlerin de olduğu grup, Tunç Soyer'in seçim öncesi 2 bin kişiyi kadroya aldığı ancak kendilerinin hala kadro beklediğini vurguladı. Geçtiğimiz yıllarda da İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Cemil Tugay'ın yönettiği Karşıyaka'da temizlik işçileri maaşını taksitle aldıkları için eylem yapmıştı

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