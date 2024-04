İzmir'de yürekler ağza geldi: Otomobil müşterilerin arasına daldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bir aracın otomobile ve kamyonete çarpıp iş yeri önünde duran 7 kişinin arasına daldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişinin bacağı kırılırken, sürücü baygınlık geçirdi.



Kaza, dün akşam Buca'nın Göksu Mahallesi 679. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Ahmed İ.'nin kullandığı araç, süratli şekilde giderken önce Yunus Emre Ö.'nün kullandığı otomobile, ardından Levent Ç. idaresindeki kamyonete çarptı. Ahmed İ.'nin kullandığı araç çarpmanın etkisiyle savrularak, iş yerinin önünde duran 7 çalışan ve müşterinin arasına daldı. Aracın çarpmasıyla insanlar savrulurken, kazayı gören vatandaşlar hem kazazedelerin yardımına koştu hem de durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kazanın ardından aracından inen Ahmed İ., bir süre sonra aracına tekrar binerek bir şeyler aldıktan hemen sonra aracından çıktığı sırada baygınlık geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayağında kırık olduğu öğrenilen Hasanbeyi B. ve sürücü Ahmed İ. ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.





Feci kaza iş yerine ait güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kamyonete çarptıktan sonra savrulan otomobilin iş yeri önünde bulunan insanların arasına daldığı, dükkan önünde bulunan malzemeler ile insanların savrulduğu, kaza yapan araç sürücüsünün bir süre sonra baygınlık geçirdiği ve olay yerine çevredeki vatandaşların koştuğu, daha sonra ise ambulansın geldiği ve bacağında kırık olan yaralıya müdahale yaptığı görülüyor.



"ÇOK ŞÜKÜR BİR CAN KAYBI YAŞANMADI AMA YAŞANABİLİRDİ"

Kazayı hafif yaralı atlatan iş yeri çalışanı Mesut Demirağ, "Biz burada hem müşterimiz olan hem de komşumuz olan Hasan amca ile sohbet ederken bizden önce bir arabaya vuran aracın geldiğini gördüm ama kaçamadık. Geldi bize vurdu. Ben, Hasan amca, 3 kız arkadaşımız ve 2 müşterimiz vardı o esnada. Burada o kalabalıktakilerden şoförü tanıyanlar, şoförün zaten sürekli burada hızlı şekilde araç kullandığını söylüyorlar. Çok şükür bir can kaybı yaşanmadı ama yaşanabilirdi. Hasan amcanın kaval kemiğinde parçalı kırıklar varmış ve bugün ameliyat olacakmış kendisi. Bende hafif sıyrıklar var, çok şükür o şekilde atlattım. Diğer kızlardan iki tanesi şok yaşadı, hatta birisini hastaneye kaldırmak zorunda kaldık" dedi.





"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Kaza anında kaldırımda bulunan ve o an yaşananları anlatan çeyiz ürünleri satan iş yeri çalışanı Ela Gökmen (17), "Gerçekten Allah korudu bizleri. Sesi duymamla arkamı dönmem bir oldu. Bir baktım önüme amca fırladı, müdür yardımcımız yerde halıların altında. Ne olduğunu gerçekten anlamadım ve her şey bir anda oldu. Bir an bir sessizlik hissettim. Öyle bir korktum ki, o korkuyu hayatımda ilk defa yaşadım. Halıyı kaldırmaya çalıştım ama elim felç geçirdi sandım yarım saat öyle kaldım. Hastaneye gittim, nerdeyse bayıldım ve geri ayıldım, çok kötü oldum. İş arkadaşım panik atak geçirdi, ben onu gördüm ondan daha kötü oldum" dedi.



"BU YOLDA ÖNLEM ADINA HİÇBİR ŞEY YOK, SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR"

Kaza anında kaldırımda bulunan Yaren Karabulut (23) da yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:





"Arabanın hızla geldiğini gördüm zaten. Hepimiz çok korktuk, ucuz bir şekilde atlattık kazayı. Daha da kötü olabilirdi. Gerçekten bu yola bir önlem alınmasını istiyoruz. Bu yolda önlem adına hiçbir şey yok, sürekli kazalar oluyor" ifadelerini kullandı.



İş yeri sahibi Ali Dökme ise, "Burada sürekli kazalar meydana geliyor. Burası uzun bir yol odluğu için şoförler aşırı hızlı şekilde araç kullanıyor. Normal şartlar altında kasis yapılması gerekiyor. Yetkililerin buraya acilen önlem alması gerekiyor" diye konuştu. Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.