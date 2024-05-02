 SON DAKİKA
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam İzmir'de evinde fenalaşıp ölmüştü... Son görüntüleri ortaya çıktı!

İzmir'de evinde fenalaşıp ölmüştü... Son görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de uyuşturucu bağımlısı ve bipolar bozukluğu olan 19 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Serdar Acar fenalaşması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acar'ın 9 gün önce çekilen kamera kayıtlarında yoldan geçen ticari araçların önünü kestiği ve üzerine çıkarak yolculuk yaptığı görüldü.

Didim’de sokak köpeği çocuğa saldırdı
Didim’de sokak köpeği çocuğa saldırdı 1.5.2024 19:02:15
Balıkesir’de faciadan dönüldü! Seyir halindeki tır alev alev yandı
Balıkesir'de faciadan dönüldü! Seyir halindeki tır alev alev yandı
Muğla’da hastane girişinde doğal hattı patladı! Ekipler alarma geçti
Muğla'da hastane girişinde doğal hattı patladı! Ekipler alarma geçti
rzeg cinayete mi kurban gitti?
rzeg cinayete mi kurban gitti?
Denizli’de panik anları! Sondaj çalışması sırasında patlama
Denizli'de panik anları! Sondaj çalışması sırasında patlama
Kütahya’da tilki ile dozer operatörü karşılaşınca ortaya gülümseten görüntüler çıktı
Kütahya'da tilki ile dozer operatörü karşılaşınca ortaya gülümseten görüntüler çıktı
Muğla’da 2 minibüs alev alev yandı! O anlar kamerada
Muğla'da 2 minibüs alev alev yandı! O anlar kamerada
Evinin önünde öldürüldü! İzmir’deki korkunç olay kamerada
Evinin önünde öldürüldü! İzmir'deki korkunç olay kamerada
Kemiklerdeki DNA Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti
Kemiklerdeki DNA Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
Muğla’daki vahşette yeni detaylar! Cinayetten sonra bunu yapmış
Muğla'daki vahşette yeni detaylar! Cinayetten sonra bunu yapmış
İzmir’de motosikletli kapkaç çetesi çökertildi
İzmir'de motosikletli kapkaç çetesi çökertildi
Şeytanın aklına gelmez! Evi soymak isteyen hırsızların yeni yöntemi kamerada
Şeytanın aklına gelmez! Evi soymak isteyen hırsızların yeni yöntemi kamerada
Kemik parçaları Korhan Berzeg’e mi ait?
Kemik parçaları Korhan Berzeg'e mi ait?
VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de uyuşturucu madde bağımlısı ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen yüzde 50 zihinsel engelli Serdar Acar, dün saat 22.30 sıralarında Buca ilçesine bağlı Ufuk Mahallesi 908 Sokak'taki evinde fenalaştı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.Acar, sağlık ekipleri tarafından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Acar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Acar'ın cenazesi, otopsi sonrasında ailesine teslim edildi. Örnekköy Mezarlığı'na defnedilen Acar'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

EN YENİ VİDEOLAR

Didim’de sokak köpeği çocuğa saldırdı
Didim’de sokak köpeği çocuğa saldırdı
Yunanistan 10 ada için kapıda vize verecek
Yunanistan 10 ada için kapıda vize verecek
Balıkesir’de faciadan dönüldü! Seyir halindeki tır alev alev yandı
Balıkesir'de faciadan dönüldü! Seyir halindeki tır alev alev yandı
Muğla’da hastane girişinde doğal hattı patladı! Ekipler alarma geçti
Muğla'da hastane girişinde doğal hattı patladı! Ekipler alarma geçti
Bahçeli: Netanyahu tarihe katil olarak geçecek
Bahçeli: Netanyahu tarihe katil olarak geçecek
rzeg cinayete mi kurban gitti?
rzeg cinayete mi kurban gitti?