İzmir'de evinde fenalaşıp ölmüştü... Son görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de uyuşturucu madde bağımlısı ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen yüzde 50 zihinsel engelli Serdar Acar, dün saat 22.30 sıralarında Buca ilçesine bağlı Ufuk Mahallesi 908 Sokak'taki evinde fenalaştı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.Acar, sağlık ekipleri tarafından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Acar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Acar'ın cenazesi, otopsi sonrasında ailesine teslim edildi. Örnekköy Mezarlığı'na defnedilen Acar'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.