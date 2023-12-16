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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de yürekleri ağza getiren olay! Bebek arabası yokuş aşağı böyle kaydı

    İzmir'de yürekleri ağza getiren olay! Bebek arabası yokuş aşağı böyle kaydı

    Giriş Tarihi: 16.12.2023, 13:56

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Yolda arkadaşıyla sohbet eden ikiz çocuk annesi dalgınlıkla bebek arabasını elinden bıraktı. Yokuş aşağı kayan bebek arabası, kaldırıma çarparak durabildi. Talihsiz olayı yaşayan bebek, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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    İzmir'deki korkunç olay dün gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikiz çocukları olan anne arkadaşıyla sohbet ettiği esnada dalgınlıkla bebek arabasını bıraktı. Yokuş aşağı kayan bebek arabasının içerisinde bulunan çocuk arabayla birlikte savruldu. Kaldırıma çarparak duran arabanın içerisindeki bebek yola savrulurken, bebeğin kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

    Öte yandan meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, arabanın yokuş aşağı kaydığı, kaldırıma çarparak durduğu esnada bebeğin arabadan savrulduğu ve bir vatandaşın yardıma koştuğu anlar yer aldı.

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