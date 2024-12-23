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Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "PKK ve uzantıları için yolun sonu görülüyor. PKK ve uzantıları ya tasfiye olacak ya da edilecekler. Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar kendilerini bekleyen akıbetten kaçamayacaklar" dedi.

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