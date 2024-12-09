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Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın artık yeni bir boyut kazandığını ve kanla, zulümle ayakta duran Baas diktatörlüğünün çöktüğünü belirten Başkan Erdoğan, "Halep, Hama ve Şam asıl sahiplerin eline geçti." dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Suriye'nin geleceğine karar verecek olan Suriye halkıdır. Suriye halkının ülkelerini yeniden toparlama çabalarına destek olacağız." dedi.

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