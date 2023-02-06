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    Kahramanmaraş'ta deprem bölgesi havadan görüntülendi | Video

    Giriş Tarihi: 06.02.2023, 15:43

    Son dakika haberi...Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem il merkezinde çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan son dakika bilgisine göre, Kahramanmaraş'ta saat 13.24'te yerin 7 kilometre derinliğinde bu kez 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Çevre illerde bir önceki depremde hasar alan bazı binaların yıkıldığı öğrenildi. İşte Kahramanmaraş'tan gelen o görüntüler...

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    AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Kahramanmaraş sınırları içerisinde Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Bunların her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." dedi.

    Türkiye'de birçok yerde uzun yıllardan beri suskunluğunu koruyan ve "sismik boşluk" diye adlandırılan, her an bir deprem üretme riski bulunan alanların bulunduğunu aktaran Tatar, bunlardan bir tanesiyle bugünkü depremlerle karşı karşıya kalındığını söyledi.

    Bugün saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık olan bir deprem meydana geldiğini, bu depremin ilk çözüme göre 7,4 büyüklüğünde hesaplandığını ifade eden Tatar, "Bu ilk otomatik çözümden hemen sonra yaptığımız ilksel çözüm, çok hızlı bir şekilde arama kurtarma ekiplerinin, müdahale ekiplerinin depremin büyüklüğünü ortaya koyarak bölgeye sevkini sağlamak için yapılan bir çözümdür. Aynı şekilde Kandilli Rasathanesi de 7,4 büyüklüğü vererek daha sonra bu depremin büyüklüğünü çok daha ileri detay, çok daha fazla istasyondan aldığı verilerle revize ederek 7,7 olarak duyurdu. Bu kadar büyük bir deprem sonrasında dünyanın her yerinde buna benzer revizeler yapılır." diye konuştu.

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