Saraçhane'de polise saldırı! İçişleri duyurdu: 97 kişi gözaltında
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör operasyonunda gözaltına alınması üzerine CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane binası önünde eylem yapmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalara yanıt vermek yerine halkı galeyana getirdi. Saraçhane'de toplanan maskeli gruplar, ellerinde taş ve sopalar ile polislere saldırdı. Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada Türkiye genelindeki gösterilerde 97 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, "Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek" dedi.