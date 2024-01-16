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    Yeniasır TV Gündem Suriye ve Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: Terör inleri böyle imha edildi!

    Suriye ve Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: Terör inleri böyle imha edildi!

    Giriş Tarihi: 16.01.2024, 11:54

    Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri imha edildi.

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    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekatlarında terör inleri böyle imha edildi." ifadelerine yer verildi.

    MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

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