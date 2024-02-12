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    Yeniasır TV Gündem Yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan önemli açıklamalar: Bu sadece başlangıçtı

    Yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan önemli açıklamalar: Bu sadece başlangıçtı

    Türkiye, uzay misyonunu başarıyla tamamladı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta uzaya çıkarak başladığı görevini başarıyla tamamlayarak 9 Şubat akşamı dünyaya dönüş yaptı. ABD'de sağlık kontroleri tamamlanan Alper Gezeravcı, sabah saatlerinde yurda dönüş yaptı. Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na inen Gezeravcı, özel törenle karşılandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Alper Gezeravcı, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda buludu. Bakan Kacır, Milli Uzay Programı kapsamındaki hedeflerin gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Uzay limanı kurup, ay programını gerçekleştireceğiz." dedi. Gezeravcı ise yaptığı açıklamada, "Belirlenen hedefleri gerçekleştirmenin gururuyla ülkemize döndüm. Bu sadece başlangıçtı, ilk görev başarıyla sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

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