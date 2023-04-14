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    Yeniasır TV Teknoloji İMECE uzay yolculuğuna başlıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan A Haber özel açıklamalar

    İMECE uzay yolculuğuna başlıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan A Haber özel açıklamalar

    Giriş Tarihi: 14.04.2023, 08:39

    TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu bugün yapılacak. 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmece'nin Türkiye'nin uzay yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Bakan Varank A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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