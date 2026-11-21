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İzmirli usta sırrı tek tek açıkladı! İzmir Kumrusunun lezzetinde 2 kritik detay...
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in meşhur lezzetini diğer sandviçlerden ayıran kritik detayı A Haber muhabiri Sefer Ayçe anlattı. Meğer kumrunun asıl sırrı içindeki malzemelerden önce, kullanılan özel ekmeğinde ve o ekmeğin hangi ateşte piştiğinde gizliymiş. İşte İzmir kumrusunun lezzet sırrı..