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    Yeniasır TV Yaşam 1915 Çanakkale Köprüsü'nden masalsı görüntüler

    1915 Çanakkale Köprüsü'nden masalsı görüntüler

    Giriş Tarihi: 29.12.2023, 12:35

    Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, sis bulutu altında büyüleyici bir atmosferde dron ile görüntülendi. Ortaya masalsı görüntüler çıktı.

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    Çanakkale Boğazı yoğun sis sebebiyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. 2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis bulutu altındaki hali ise dron ile görüntülendi. Sis bulutu geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle büyüledi.



    Çanakkale'de 3 gün boyunca etkisini gösterecek olan sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Boğaz trafiği görüş mesafesinin düşmesiyle saat 09.05 sıralarında transit gemi geçişlerine kapatıldı.



    Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce, Kuzey ve Güney'den girecek gemilerin telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.


    2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis bulutu altındaki hali ise dron ile görüntülendi.



    Sis bulutu geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsünün görüntüsü büyüledi.

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