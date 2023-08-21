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    Yeniasır TV Yaşam Afyonkarahisar’da hırsızlara çığlık şoku | Video

    Afyonkarahisar’da hırsızlara çığlık şoku | Video

    Giriş Tarihi: 21.08.2023, 11:40

    Afyonkarahisar'da uyumak için araçlarını otoparka çeken gurbetçi aile dehşeti yaşadı. Yanlarına yaklaşan otomobilden inen 3 şahıs hırsızlık maksatı ile aracın camını patlatınca aile neye uğradığını şaşırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde bir otoparkta meydana gelen olayda bir kente seyahat eden gurbetçi aile dinlenmek için araçlarını park ederek uyumaya başladı. Daha sonra ailenin aracının yanına bir başka otomobille gelen ve içerisinde 4 kişinin olduğu otomobilden inen 3 şahıs bir süre çevreyi kolaçan edip ardından ailenin aracının çevresinde gezmeye başladı. İçlerinden biri daha ardından dirseği ile aracın ön yolcu kısmının camına vurarak patlattı. Seslere uyanan gurbetçi aile üyeleri ise çığlık atmaya başladı. Aracın içerisinde birilerinin olduğunu gören şüpheliler ise hemen geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.

    Olayın ardından aile üyeleri Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise ailenin ifadesini alıp ardından çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını alarak kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

    Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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