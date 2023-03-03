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    Yeniasır TV Yaşam Araştırma sonuçları korkuttu! İzmir Körfezi'nde çok sayıda yeni fay

    Araştırma sonuçları korkuttu! İzmir Körfezi'nde çok sayıda yeni fay

    Giriş Tarihi: 03.03.2023, 11:38

    Türkiye 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin yasını tutarken yurt genelinde deprem riski araştırmaları sürüyor. 2020 yılında yıkıcı bir deprem yaşayan İzmir'de yapılan araştırma sonuçları ise korkuttu. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ekibi tarafından Foça-Karaburun bölgesinde yapılan araştırmada çok sayıda yeni fay tespit edildi. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derman Dondurur yaptığı açıklamada "Oradaki aktif fay miktarı ve yoğunluğu gerçekten çok fazla. Bu çalışmanın sonuçları, çok sayıda yeni fayın varlığını ortaya çıkardı" dedi. Peki bölgedeki faylar kaç büyüklüğünde depremi tetikliyor? Bölgede tsunami tehlikesi var mı? Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.

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