Aydın Şehir Hastanesi'nde sona doğru! Büyükşehir Belediyesi hastanenin yollarını neden yapmıyor? | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/aydin-sehir-hastanesinde-sona-dogru-buyuksehir-belediyesi-hastanenin-yollarini-neden-yapmiyor-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aydın Şehir Hastanesi inşaat çalışmaları yaklaşık yüzde 80 düzeyinde tamamlandı. Ancak şimdiye kadar tamamlanması gereken hastanenin altyapı ve yol çalışmaları büyükşehir belediyesi tarafından yapılmadı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tahsis edilen bin dönüm arazinin yetersiz olduğunu iddia ederek elini taşın altına koymuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlıkların koordinasyonunda hastanenin altyapı ve yol çalışmalarının tamamlanarak hastanenin bu yıl sonuna doğru hizmete açılması bekleniyor. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş A Haber'den Tayfun Er'e konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.