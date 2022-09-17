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    Yeniasır TV Ekonomi İzmir Şehir Hastanesi'nde sona doğru! Ege'nin en büyüğü olacak

    İzmir Şehir Hastanesi'nde sona doğru! Ege'nin en büyüğü olacak

    Giriş Tarihi: 17.09.2022, 09:51

    Temeli 2013 yılında atılan ve inşaatına 2016'da başlanan Bayraklı ilçesindeki İzmir Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yatırım tutarı toplam 1 milyar 638 milyon TL olan hastanenin, Ekim ayında müteahhit firma tarafından bitirilip teslim edilmesi planlanıyor. AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "Hastanemizin inşaat çalışmaları neredeyse bitmiş durumda. Şubat ayında inşallah Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılacak" dedi. Ege Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin dördüncü büyük hastanesi olacak olan İzmir Şehir Hastanesi'nde ilk etapta 5 bin sağlık personeli, 2 bin çalışan ile hizmete başlanacak. İşte hastanedeki çalışmalarda son durum...

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