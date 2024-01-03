  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Balıkesir'de dehşete düşüren görüntü! Ağıla girip koyunlara işkence yaptı | Video

    Balıkesir'de dehşete düşüren görüntü! Ağıla girip koyunlara işkence yaptı | Video

    Giriş Tarihi: 03.01.2024, 15:57

    Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde gelen görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Komşusunun ağılına giren Ercan C. koyunlara değnekle işkence yaptı. O anlar kameraya yansırken Ercan C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Menteşe’de mest eden an! İlçenin üzerini böyle kapladı
    Menteşe'de mest eden an! İlçenin üzerini böyle kapladı
    İzmir açıklarında dev hortum
    İzmir açıklarında dev hortum
    Bodrum’da tehlikeli hareketler! Ölüme davetiye çıkardılar
    Bodrum'da tehlikeli hareketler! Ölüme davetiye çıkardılar
    İzmir’de şaşkına çeviren görüntü: Kızlar bir anda tekmeleye başladı
    İzmir'de şaşkına çeviren görüntü: Kızlar bir anda tekmeleye başladı
    Balıkesir’de hava destekli göçmen operasyonu! Cayrokopter devriyesine takıldılar
    Balıkesir'de hava destekli göçmen operasyonu! Cayrokopter devriyesine takıldılar
    Firari suçlu cezaevine girmemek için çekmeceye girdi!
    Firari suçlu cezaevine girmemek için çekmeceye girdi! 29.12.2023 16:13:48
    İzmir’de trafik magandası terörü!
    İzmir'de trafik magandası terörü!
    1915 Çanakkale Köprüsü’nden masalsı görüntüler
    1915 Çanakkale Köprüsü'nden masalsı görüntüler
    Yanan evini denizden kovayla su atarak söndürmeye çalıştı
    Yanan evini denizden kovayla su atarak söndürmeye çalıştı
    İzmir’de uyuşturucu ticareti yapılan kıraathaneye baskın!
    İzmir'de uyuşturucu ticareti yapılan kıraathaneye baskın!
    Milas’ta meşrubat hırsızları kameraya takıldı
    Milas’ta meşrubat hırsızları kameraya takıldı
    Muğla’da kazaya davetiye çıkaran görüntü! Seyir halinde cep telefonu ile mesajlaştı | Video
    Muğla'da kazaya davetiye çıkaran görüntü! Seyir halinde cep telefonu ile mesajlaştı | Video
    İzmir polisinden 29 adrese eş zamanlı baskın
    İzmir polisinden 29 adrese eş zamanlı baskın
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Dursunbey'in kırsal Aşağı Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan Şeref Karabulut'a ait 100 küçükbaşın bulunduğu sürüden ilk olarak geçen 28 Haziran'da 15 kuzu kayboldu, sonra da hayvanlarda yaralanma ve ölümler başladı, 15 koyun ise yavrularını kaybetti. Olayların sürmesi üzerine Karabulut, ağıla geçen 18 Aralık'ta güvenlik kamerası taktırdı. Karabulut, hayvanlar tekrar yaralanınca, kamera görüntülerini izleyip, komşusu Ercan C.'nin ağıla girdiğini ve hayvanlara işkence yaptığını gördü. Karabulut, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın gözaltına aldığı Ercan C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Ercan C., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    'ÇOK ZORUMA GİTTİ'
    Güvenlik kameralarını taktırmadan önce 3 ayrı sefer koyunlarına müdahale edildiğini, çalınmalar, yaralanmalar ve ölümler olduğunu söyleyen Karabulut, ayrıca 15 koyunun da yavrularının doğmadan öldüğünü söyledi. Olayın ardından kanıt bulamadığı için kamera taktırmak zorunda kaldığını söyleyen Karabulut, hayvanların anüs bölgelerine değnekle müdahalede bulunulduğunu belirterek, "Hayvanlarımız yine yaralandığında güvenlik kameralarını izledik ve olay ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında da görüldüğü gibi koyuna değnekle müdahale etmiş. Görüntüyü gördüğümde çok zoruma gitti. Adaletimize güveniyorum ve adaletin sağlanmasını istiyorum. Hayvanların bu eziyeti görmesi beni çok üzdü" dedi.

    'HİÇBİR CANLIYA BÖYLE BİR ŞEY YAPILAMAZ'
    Karabulut'un eşi Zeynep Karabulut da görüntüleri izlediğinde şoke olduğunu belirterek, "Böyle bir olay ne insana, ne hayvana hiçbir canlıya yapılmaz. Bizim de can güvenliğimiz yok. Bu olay kaç defa tekrar etti. Daha önce ağızlarından kan gele gele 28 koyunumuz öldü. Büyükbaş hayvanların olduğu yerde kamera yok, oraya da girmiş ama ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

    GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE SUÇUNU İTİRAF ETTİ
    Şeref Karabulut'un koyunlarına değnekle şiddet uygulayıp işkence yapan komşusu Ercan C., önce hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kamera görüntülerinin izletilmesi üzerine suçunu itiraf eden Ercan C., ifadesinde, "Düvelerimden 3'ü daha önce çalındı. Hayvanlarım zehirlendi. Bundan Şeref Karabulut'u sorumlu tuttuğum için böyle bir şey yaptım" dedi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Aldatmak 52. bölüm fragmanı
    Aldatmak 52. bölüm fragmanı
    Menteşe’de mest eden an! İlçenin üzerini böyle kapladı
    Menteşe'de mest eden an! İlçenin üzerini böyle kapladı
    Memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? | Video
    Memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? | Video
    İzmir’de hafriyat kamyonu devrildi! İşte o anlar...
    İzmir'de hafriyat kamyonu devrildi! İşte o anlar...
    İzmir açıklarında dev hortum
    İzmir açıklarında dev hortum
    Safir 19. bölüm fragmanı
    Safir 19. bölüm fragmanı