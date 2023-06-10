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    Yeniasır TV Yaşam Balıkesir'de faciadan dönüldü! Kontrolden çıkıp park halindeki 6 araca çarptı | Video

    Balıkesir'de faciadan dönüldü! Kontrolden çıkıp park halindeki 6 araca çarptı | Video

    Giriş Tarihi: 10.06.2023, 12:25

    Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yokuş aşağı seyir halinde olan tır kontrolden çıkarak park halindeki 6 araca çarptı. Sokakta yürüyen bir kişi, son anda tırı görüp kaçarak altında kalmaktan kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Altıeylül ilçesinde dün akşam Sütlüce Mahallesi 13060 Sokak'ta seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 AIL 311 plakalı tır, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla inmeye başladı.

    Bir hafif ticari araç sürücüsünün, geri manevra yaparak evlerin önündeki boş yere park ettiği sırada gelen tır, büyük bir gürültüyle buna ve yanındaki araçlara çarparak durabildi.

    Sokakta yürüyen bir kişi, üzerine doğru gelen tırı görüp son anda uzaklaşarak altında kalmaktan kurtuldu.

    Tırın yanı sıra 10 TY 011, 10 U 3029, 10 ADL 686, 10 AFB 011, 10 KC 679 ve 10 DCV 33 plakalı araçların hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

    Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, hafif ticari araç sürücüsünün geri manevrayla park ettiği, tırın hızla yokuş aşağı geldiği, yayanın bunu görüp uzaklaşmasının ardından tırın 3 hafif ticari araca ve 3 otomobile çarptığı görülüyor.

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