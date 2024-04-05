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Yeniasır TV Yaşam Balıkesir'de kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadını komandolar bulup sırtında taşıdı

Balıkesir'de kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadını komandolar bulup sırtında taşıdı

Balıkesir'in Havran ilçesinde iki gün önce kaybolan 65 yaşındaki alzaymır hastası yaşlı kadını jandarma ekipleri buldu. 32 saat süren arama çalışmasında bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına, Havran ilçesi Dereören Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası S.B.'nin (65) yaklaşık iki gün önce kaybolduğu bildirildi. Kayıp yaşlı kadının bulunarak ailesine teslim edilmesi amacıyla 3 asayiş timi, 1 jandarma komando timi, 1 AFAD ekibi, 1 iz takip köpek unsuru ve vatandaşlarının katılımıyla 100 kişilik ekip ile arama çalışması başlatıldı.

S.B., 32 saat sonra Dereören Mahallesi Akgedik mevkiinde sağ olarak bulundu. Yürümekte zorluk çeken alzaymır hastası yaşlı kadını jandarma komandolar sırtında taşıyarak sağlık ekiplerine ulaştırdı. Jandarma ekipleri tarafından bulunan ve hastaneye sevk edilen S.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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