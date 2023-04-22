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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de akılalmaz görüntü! Kimseye aldırış etmeden kilometrelerce ters yönde ilerledi | Video

    Denizli'de akılalmaz görüntü! Kimseye aldırış etmeden kilometrelerce ters yönde ilerledi | Video

    Giriş Tarihi: 22.04.2023, 15:19

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir araç trafiği tehlikeye düşürmek pahasına kilometrelerce ters yönde ilerledi. O anlar, başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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    Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki Menderes Bulvarı'nda yol yapım çalışması nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

    Alternatif güzergahı kullanmak istemeyen hafif ticari aracın sürücüsü, trafiği tehlikeye düşürmek pahasına kilometrelerce ters yönde ilerledi.

    Bazı sürücüler, ters yönde giden sürücüye, korna çalarak tepki gösterdi.

    Sürücü bir süre sonra bağlantı yolundan normal güzergaha geçerek yolculuğunu sürdürdü.

    O anlar, başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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