Denizli'de akılalmaz görüntü! Kimseye aldırış etmeden kilometrelerce ters yönde ilerledi | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/denizlide-akilalmaz-goruntu-kimseye-aldiris-etmeden-kilometrelerce-ters-yonde-ilerledi-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir araç trafiği tehlikeye düşürmek pahasına kilometrelerce ters yönde ilerledi. O anlar, başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.