Harmandalı çöplüğü için kapatma kararı! Belediye mahkemenin kararını uygulayacak mı? | Video

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İzmir'de 1992 yılından beri işletilen Harmandalı Çöp Depolama Tesisi yıllar içinde yükü kaldıramayacak duruma geldi. Milyonlarca ton çöpün depolandığı alanda heyelanlar giderek arttı ve büyük yarıklar oluşmaya başladı. Bölge halkının idare mahkemesine başvurusu üzerine tesisin kapatılmasına karar verildi. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar alanın girişini kapatarak çöp kamyonlarının girişini engelliyor. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, somut adımlar gelene kadar eylemlerinin devam edeceğini belirtti. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.