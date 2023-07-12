Uzman isimden ’Harmandalı’ uyarısı: Tehlike büyüyor! Can ve mal kaybına doğru gidiş söz konusu

İzmir'de bir türlü çözülmeyen sorunların başında gelen Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi risk oluşturmaya devam ediyor. Bölgedeki yarıklar çevreye yakın yerlerde yaşayanları tedirgin ederken okuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyarıda bulundu. Sözbilir "Heyelanla ilgili önlem alınmazsa ayrıca çöp dökmeye devam edilirse, belli bir zaman sonra heyelan yukarıdan aşağı doğru inip, yerleşimleri etkileyecek. Can ve mal kaybına doğru gidiş söz konusu" dedi.
Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:56 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:58