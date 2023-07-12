Uzman isimden ’Harmandalı’ uyarısı: Tehlike büyüyor! Can ve mal kaybına doğru gidiş söz konusu

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bölgede heyelan oluşumuna uygun jeolojik ortam mevcut. Buradan Harmandalı fay zonu geçiyor. Zaten heyelan oluşumu için kritik dengede duran bir yer. Buraya tepe dahil hiçbir yapılaşma veya çöp alanı yapmamak gerekiyordu. Yağışlar ve özellikle İzmir'de etkili olan yıkıcı depremden sonra bugüne kadar gerçekleşen 20 bini aşkın artçı sarsıntı da heyelanı sürekli tetikledi" dedi.