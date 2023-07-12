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Haberler Galeri Uzman isimden 'Harmandalı' uyarısı: Tehlike büyüyor! Can ve mal kaybına doğru gidiş söz konusu

Uzman isimden 'Harmandalı' uyarısı: Tehlike büyüyor! Can ve mal kaybına doğru gidiş söz konusu

İzmir'de bir türlü çözülmeyen sorunların başında gelen Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi risk oluşturmaya devam ediyor. Bölgedeki yarıklar çevreye yakın yerlerde yaşayanları tedirgin ederken okuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyarıda bulundu. Sözbilir "Heyelanla ilgili önlem alınmazsa ayrıca çöp dökmeye devam edilirse, belli bir zaman sonra heyelan yukarıdan aşağı doğru inip, yerleşimleri etkileyecek. Can ve mal kaybına doğru gidiş söz konusu" dedi.

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:56 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:58

Uzman isimden ’Harmandalı’ uyarısı: Tehlike büyüyor! Can ve mal kaybına doğru gidiş söz konusu

Çiğli ilçesi Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'nin yanı başındaki dağlık bölgede oluşan göçükler ile derin yarıklar, her geçen gün artıyor. 6 evin tahliye edildiği bölgede yarıklar, tesise kadar ilerledi. DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi de bölgede deprem ve heyelan ilişkisini araştırıyor.

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Uzman isimden ’Harmandalı’ uyarısı: Tehlike büyüyor! Can ve mal kaybına doğru gidiş söz konusu

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bölgede heyelan oluşumuna uygun jeolojik ortam mevcut. Buradan Harmandalı fay zonu geçiyor. Zaten heyelan oluşumu için kritik dengede duran bir yer. Buraya tepe dahil hiçbir yapılaşma veya çöp alanı yapmamak gerekiyordu. Yağışlar ve özellikle İzmir'de etkili olan yıkıcı depremden sonra bugüne kadar gerçekleşen 20 bini aşkın artçı sarsıntı da heyelanı sürekli tetikledi" dedi.

Uzman isimden ’Harmandalı’ uyarısı: Tehlike büyüyor! Can ve mal kaybına doğru gidiş söz konusu

'ARTIK ÖNLEM ALMAK GEREKİYOR'
Heyelana ilişkin uygu görüntülerine de işaret eden Prof. Dr. Sözbilir, "Önlem almadığımız sürece de heyelan, her geçen gün büyüyor. Uydu görüntüleme teknikleri ile de bu durum görülüyor. 5 ay önceki heyelanın yapısı ile bugünkü arasında fark var.

Uzman isimden ’Harmandalı’ uyarısı: Tehlike büyüyor! Can ve mal kaybına doğru gidiş söz konusu

Ayrıca bölgedeki çöp depolama alanının kullanılmasının sakıncalı olduğunu da çok sayıda bilim insanı söylüyor. Artık önlem almak gerekiyor. Özellikle alt kısımlarda, şehre yakın yerleşim öncesi noktalarda, belli ölçeklerde heyelanı engelleyecek mekanizmalar kullanılması gerekiyor" diye konuştu.

Uzman isimden ’Harmandalı’ uyarısı: Tehlike büyüyor! Can ve mal kaybına doğru gidiş söz konusu

'CAN VE MAL KAYBINA DOĞRU GİDİŞ SÖZ KONUSU'
Heyelanın alt kısımda kalan birçok yerleşim yerini tehdit ettiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Öncelikle buraya artık çöp dökülmemesi gerekiyor. İnsan elinin artık buraya değmemesi lazım. Burada rehabilitasyon sürecine geçilmesi gerekiyor. Heyelanı önleyecek şekilde drenaj alanı kurulmalı.

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