İstanbul'da korkunç olay! Kapı önünde taciz... Çığlık sonrası kaçtı, fırında yakalandı! Cinsel istismardan kaydı çıktı...
Kağıthane'de iddiaya göre, evine giden İrem Nur B. (26), binaya girdiği sırada kendisini takip eden bir şüphelinin fiziksel tacizine uğradı. İrem Nur'un çığlık atması üzerine kaçan şüpheli, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı. Gözaltına alınan Emre B.'nin poliste daha önceden 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.