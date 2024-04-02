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Yeniasır TV Yaşam İZBAN'da akılalmaz görüntü! Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı | Video

İZBAN'da akılalmaz görüntü! Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı | Video

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'den kameralara yansıyan görüntüler 'bu kadarı olmaz' dedirtti. İZBAN'da yolculuk yapan genç bir kızın uyuşturucu kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük tepki topladı.

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İzmir Banliyö Sistemi'ne (İZBAN) binen genç bir kızın etrafındaki yolculara aldırış etmeden metemfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi kullandığı anlar, toplu taşımayı kullanan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşlarla tartışma yaşayan ve kendisine "Burada çocuklar var" ikazda bulunan vatandaşa genç kızın, "Bana hemen polis gönderir misin? Çık yukarı git şikayet et, benim de amacım o yani" dediği duyuluyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine çok sayıda vatandaş, yaşanan akıl almaz olaya tepki gösterdi.

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