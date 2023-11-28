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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de deniz neden yükseldi? İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan uyarı | Video

    İzmir'de deniz neden yükseldi? İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan uyarı | Video

    Giriş Tarihi: 28.11.2023, 12:53

    İzmir'de hafta sonu etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle pek çok ilçe su altında kalırken ev ve iş yerlerini de su bastı. Denizle karanın birleştiği İzmir'de belediyenin tüm uyarılara rağmen önlem almaması, çalışma yapmaması vatandaşları isyan ettirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar "Körfez çöken bir bölge ve küresel ısınmanın da etkisiyle deniz seviyesi yükseliyor. Sürekli çökme oluyor ama hiçbir önlem alınmıyor, çalışma yapılmıyor. Belediye çalışma yapmadığı sürece böyle giderse Basmane'de balık tutarız." ifadelerini kullandı.

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