İzmir Venedik’e döndü Soyer Avrupa’ya gitti

İzmir'de hafta sonu etkili olan sağanak yağış ve fırtınayla birlikte deniz taşınca Alsancak Birinci Kordon'daki ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki işyerleri, restoranlar, apartman girişleri ve araçlar sular altında kaldı. Venedik'e dönen Alsancak'ta birçok ev ve işyerinde yüz milyonlarca lira zarar meydana geldi.

FELAKET OLDU, GEZİYE ÇIKTI

Pazar günü Alsancak'a gelip yarım durduktan sonra ayrılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirli afetzedeler yaralarını sarmaya çalışırken dün yine kayıplara karıştı. Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde sıkça yurtdışına yaptığı iş seyahatleri nedeni ile eleştirilen Soyer'in bu kez Polonya'ya gittiği ortaya çıktı. Avrupa Gençlik Başkenti unvanının verileceği Polonya'nın Lublin şehrinde finalistler arasında yer alan İzmir'i temsil eden Soyer'in son dönemin en büyük felaketlerinden biri olarak değerlendirilen olay sonrası böyle bir yurtdışı gezisine gitmesi tepki çekti. Esnaf temsilcileri de su altında kalan işyerlerine maddi destek verilmesini ve taşkının etkilediği yerlerin özel bölge ilan edilmesini istedi.

ESNAFTAN PARA İSTEDİ

Fırtına ve yağış, alt yapı eksikliği ile beraber felakete dönüştü. Özellikle Alsancak Birinci Kordon'da ev ve işyerleri zarar gören esnaf ve vatandaşlar, bir an önce temizlik yapıp kepenk açmak için yoğun çaba harcadı. Cumhuriyet Meydanı yakınında, çalıştığı mekan sular altında kalan restoranın teknik şefi Osman Taşer (40) "Dalga karayı aşınca hep restoranımız sular altında kalıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca söyledik. Dalganın karaya geçmemesi için 3 metre duvarı yükseltseler bunlar olmayacak. Çok basit ancak yapılmıyor. 150 bin zararımız var. Buzdolabındaki ürünlerimiz bozuldu, camlar kırıldı. Temizlik bitene kadar müşteri alamayacağız. Ciro kaybımız olacak. İZSU ekipleri deniz sularının doldurduğu foseptik çukurunu çekerken görevlilerin ilk sorduğu soru, 'Su aboneliğiniz var mı' oldu. 'Neden' dedik. Çünkü su faturanız olmasa suyu çekmeyecekler. İşlemi faturaya yansıtacaklarmış" dedi.

500 BİN LİRA ZARAR VAR

Restoranlarındaki zararın tahminen 100 bin lira civarında olduğunu anlatan Zafer Aksaç, "Elektrik tesisatımız ne durumda, buzdolaplarımız ne durumda bilmiyoruz. Buzdolabındaki mallarımız bozulmuş olabilir. Onları zararımıza eklemedik" dedi. Alsancak'taki terlik mağazası müdürü Füsun Bulur, "Elektronik eşyalarımız, mobilyalarımız ve ürünlerimiz zarar gördü. Ürünlerimizin yarısı kullanılamaz. 10 yıldır 4 kere su bastı. 500 bin lira zararımız var" dedi.

'ALTYAPI SIKINTISI ÇOK BÜYÜK'

Elektrikleri iki gündür kesik olduğundan çamur ve deniz suyunu tahliye etmek için cep telefonu ışığında çalışan ve yiyeceklerin tamamının çöpe gittiğini aktaran işletmeci Dindar Say, "Çok mağduruz. Kapalı olduğumuz günleri saymazsak, sadece 200 bin lira zararımız var. Altyapıda sıkıntı var. Yağmadan önce rögarlar temizlense daha iyi olur" dedi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde lokantan sahibi Gürhan Kiriş, "Yetkililerden kimse gelmedi. Kendi başımızın çaresine bakıyoruz" diye konuştu.

'3 DAKİKAYLA HAYATTA KALDIM'

Apartman görevlisi bir çocuk babası Yılmaz Koçtürk (51), "Yaşadığım yer kot altında. Gece 03.15'te su sesini duydum. Kameradan suyun yolu kapladığını gördüm. Telefonumu alıp kaçtım. O an sular gelmeye başladı. Eğer dışarı çıkmasaydım şu an yaşamıyor olabilirdim. 3 dakikayla hayatta kaldım. Verilmiş sadakam varmış. Tüm eşyalarım, evim sular altında kaldı. Suyun boyu evin içinde 4.5 metreyi buldu" dedi. Otomobili su altında kalan Oya Erol ise, "Arabam koltuklara kadar su içindeydi. Hasarımız çok büyük. Belediyenin bu işi çözmesi lazım" dedi. Karşıyaka'nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde ise sular çekildi. Bazı esnafın ise deniz suyu nedeni ile işyerlerinde zarar gören bavul ve giyim benzeri eşyalarını satabilmek için ürünlerini yarı fiyatına satmaya başladığı göze çarptı. Dün akşam saatlerinde cep telefonlarına mesaj gönderen büyükşehir, ev veya işyerleri hasardan etkilenen vatandaşlar için çağrı merkezi numarası verdi.