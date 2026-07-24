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Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kan donduran trafik magandalığı: Çarptı, üzerinden geçti, kaçtı

İzmir'de kan donduran trafik magandalığı: Çarptı, üzerinden geçti, kaçtı

İzmir Konak’ta trafikte yaşanan akılalmaz magandalık saniye saniye kameraya yansıdı. Önündeki motosikletliyi kilometrelerce ısrarla takip edip kasten çarpan, motosikletin üzerinden geçen ve arkasına bakmadan kaçan cani, emniyet güçlerinin amansız takibiyle kısa sürede yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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