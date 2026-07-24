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İzmir'de kan donduran trafik magandalığı: Çarptı, üzerinden geçti, kaçtı
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İzmir Konak’ta trafikte yaşanan akılalmaz magandalık saniye saniye kameraya yansıdı. Önündeki motosikletliyi kilometrelerce ısrarla takip edip kasten çarpan, motosikletin üzerinden geçen ve arkasına bakmadan kaçan cani, emniyet güçlerinin amansız takibiyle kısa sürede yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.