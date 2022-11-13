İzmir'de kentsel dönüşüm çıkmazı! 3 bin konutluk projede sadece 744'ü tamamlandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/izmirde-kentsel-donusum-cikmazi-3-bin-konutluk-projede-sadece-744u-tamamlandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in kanayan yaralarından biri de yıllardır tamamlanamaya kentsel dönüşüm. 30 Ekim 2020 İzmir depreminin hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1390 konutu tamamlayıp teslim etti. 2013 yılında belediye tarafından başlatılan 3 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi ise hala tamamlanamadı. Projede sadece 744 konut yapılabildi. Vatandaşlar evlerini kavuşmayı beklerken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir çalışma yapmaması tepkileri beraberinde getiriyor. Detayları A Haber'den Tayfun Er konuğu ile değerlendirdi.