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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kentsel dönüşüm çıkmazı! 3 bin konutluk projede sadece 744'ü tamamlandı

    İzmir'de kentsel dönüşüm çıkmazı! 3 bin konutluk projede sadece 744'ü tamamlandı

    Giriş Tarihi: 13.11.2022, 14:50

    İzmir'in kanayan yaralarından biri de yıllardır tamamlanamaya kentsel dönüşüm. 30 Ekim 2020 İzmir depreminin hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1390 konutu tamamlayıp teslim etti. 2013 yılında belediye tarafından başlatılan 3 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi ise hala tamamlanamadı. Projede sadece 744 konut yapılabildi. Vatandaşlar evlerini kavuşmayı beklerken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir çalışma yapmaması tepkileri beraberinde getiriyor. Detayları A Haber'den Tayfun Er konuğu ile değerlendirdi.

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