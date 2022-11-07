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Haberler İzmir AK Partili Sürekli'den CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kentsel dönüşüm tepkisi

AK Partili Sürekli'den CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kentsel dönüşüm tepkisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümü kooperatifler aracılığıyla yapmak istemesinin hukuka aykırı olduğunu ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapılan temel atma töreninde temel yerine saha betonu atıldığını iddia etti.

AA

07.11.2022, 14:12

AK Partili Sürekli’den CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne kentsel dönüşüm tepkisi

Sürekli, Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziemir'de inşaat süreci devam eden Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı yakınlarında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İzmir'de 30 Ekim 2020 depreminden sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm konusunda bir adım atılamadığını savunan Sürekli, Emrez ve Aktepe mahallelerinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildiğini ve belediyeye yetki devri yapıldığını söyledi.

Bu bölgede dönüşüm konusunda mesafe alınamadığını öne süren Sürekli, şöyle konuştu:

"Bir arpa boyu ilerleyemediler. İzmir Büyükşehir Belediyesi son 1 yıldır, kooperatifler aracılığıyla dönüşüm diye bir şey ortaya attı. İnceleyelim dedik. Kooperatif usulüyle kentsel dönüşüm nedir? Bizim ve vatandaşın çekinceleri var, ihbarlar var. Bu konuda bize brifing verin dedik. Üstünden 6 ay geçti ama bir şey yok. Yapacakları şey her zamanki gibi algı operasyonu."

"HİLE VE HUKUKSUZLUK YAPILMIŞTIR"
Bakanlığın planında bölgede 10 bin konut öngörülürken Büyükşehir Belediyesinin 275 konut için temel attığına işaret eden Sürekli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapılan temel atma töreninde temel yerine saha betonu atıldığını iddia etti.

Kentsel dönüşümün İZBETON şirketine devredildiğini, bu şirketin de işi ihalesiz olarak kooperatiflere verdiğini söyleyen Sürekli, "Bu kooperatifler içerisinde kimler hangi sıfatlarla yer alıyor belli değil. Bir kısmının CHP yerel siyasetiyle bağlantılı olduğunu maalesef görüyoruz. Büyük bir hukuk faciasıyla karşı karşıyayız. Hile ve hukuksuzluk yapılmıştır." diye konuştu.

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